الإثنين 2026-05-25 08:43 م

بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
الحج
 
الإثنين، 25-05-2026 07:30 م

الوكيل الإخباري-   بدأت بعثات الحج الأردنية اليوم الاثنين، تصعيد الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات، ضمن خطة تفويج منظمة تهدف إلى نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وسط إجراءات مكثفة تبذلها الجهات السعودية المختصة لتنظيم حركة الحشود وتفادي الازدحامات.

اضافة اعلان


وتتم عملية التصعيد على دفعات ووفق برنامج زمني مدروس يراعي راحة الحجاج وسلامتهم، فيما تواصل الفرق الإدارية والإرشادية متابعة أوضاع الحجاج وتسهيل تنقلهم من مقار إقامتهم إلى المشاعر المقدسة، ومعالجة أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري.


واستكملت بعثات الحج الأردنية تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى، بما في ذلك تزويدها بخيم مكيفة وتجهيزات خدمية تهدف إلى توفير أجواء مريحة للحجاج خلال أداء المناسك، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

علم الأردن

أخبار محلية متقاعدون عسكريون: الاستقلال محطة تاريخية جسدت معاني السيادة والانتماء الوطني

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي: الاستقلال الـ 80 محطة لاستحضار مسيرة البناء والإنجاز وتجديد الولاء للقيادة الهاشمية

الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

علم الأردن

أخبار محلية العودات: الاستقلال الـ 80 يشكل محطة عز رسخت سيادة الأردن ومكانته

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

علم الأردن

أخبار محلية أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80



 
 






الأكثر مشاهدة

 