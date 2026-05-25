بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

الوكيل الإخباري- بدأت بعثات الحج الأردنية اليوم الاثنين، تصعيد الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات، ضمن خطة تفويج منظمة تهدف إلى نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وسط إجراءات مكثفة تبذلها الجهات السعودية المختصة لتنظيم حركة الحشود وتفادي الازدحامات.

وتتم عملية التصعيد على دفعات ووفق برنامج زمني مدروس يراعي راحة الحجاج وسلامتهم، فيما تواصل الفرق الإدارية والإرشادية متابعة أوضاع الحجاج وتسهيل تنقلهم من مقار إقامتهم إلى المشاعر المقدسة، ومعالجة أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري.