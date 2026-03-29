الأحد 2026-03-29 02:03 م

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

الأحد، 29-03-2026 01:45 م
الوكيل الإخباري-   باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مساء يوم الخميس الموافق 26/3/2026، وفور صدور نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية، بتطبيق منح خصم مقداره (25%) من رسم الاقتناء والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد الترخيص للمركبات التي لم ترتكب أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.اضافة اعلان


وبيّنت الإدارة أنّه للاستفادة من الخصم التشجيعي:

▪ أن يتم التجديد قبل انتهاء رخصة الاقتناء (التجديد خلال مدة 30 يوماً قبل الانتهاء).

▪ عدم وجود أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.

مؤكدة أنّ الهدف من هذا النظام هو تشجيع السلوك المروري الآمن ومكافأة السائقين الملتزمين بقانون السير.
 
 


10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب

عربي ودولي "الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب



 






