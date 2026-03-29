بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

الوكيل الإخباري- باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مساء يوم الخميس الموافق 26/3/2026، وفور صدور نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية، بتطبيق منح خصم مقداره (25%) من رسم الاقتناء والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد الترخيص للمركبات التي لم ترتكب أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.





وبيّنت الإدارة أنّه للاستفادة من الخصم التشجيعي:



▪ أن يتم التجديد قبل انتهاء رخصة الاقتناء (التجديد خلال مدة 30 يوماً قبل الانتهاء).



▪ عدم وجود أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.



مؤكدة أنّ الهدف من هذا النظام هو تشجيع السلوك المروري الآمن ومكافأة السائقين الملتزمين بقانون السير.





