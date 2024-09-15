بدء تطبيق نظام بصمة الدوام بالمراكز الصحية في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية صحة محافظة اربد اليوم الأحد، البدء بتطبيق نظام بصمة الدوام الإلكترونية، في المراكز الصحية الأولية والشاملة، البالغ عددها 117 مركزا، بهدف ضبط الدوام وتعزيز عملية الرقابة.

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وقال مدير "صحة اربد" الدكتور شادي بني هاني، إن نظام البصمة سيطبق بشكل تدريجي، وذلك لضبط سير العمل في المراكز الصحية ولتحسين الإنتاجية، وأن عدم الالتزام بتطبيق أحكام النظام، سيعرض الموظف لإجراء تأديبي وفق القانون.