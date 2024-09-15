بدء تطبيق نظام بصمة الدوام بالمراكز الصحية في إربد

وقال مدير "صحة اربد" الدكتور شادي بني هاني، إن نظام البصمة سيطبق بشكل تدريجي، وذلك لضبط سير العمل في المراكز الصحية ولتحسين الإنتاجية، وأن عدم الالتزام بتطبيق أحكام النظام، سيعرض الموظف لإجراء تأديبي وفق القانون.
وأكد بني هاني، أنه سيتم شمول مستودعات الأدوية والأمراض الصدرية بنظام البصمة، متوقعا الانتهاء من شمول المراكز الصحية الشاملة والأولية كافة خلال عام.
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