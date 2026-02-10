بدء تقديم طلبات القبول الموحد للناجحين في الامتحان التكميلي اليوم

وأضاف الخطيب أن تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط سيبدأ الأربعاء ويستمر أيضا لمدة 4 أيام.
وبين أن مجلس التعليم العالي قرر، قبول نحو 15431 طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وقبول 3664 طالبا وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط.
وأشار إلى أن تقديم طلبات مرحلتي البكالوريس والدبلوم المتوسط سيكون "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".
وبين الخطيب، أن هنالك تخصصات غير مطروحة في برنامج القبول الموحد، منها "الطب وطب الأسنان والصيدلية وهنالك تخصصات أخرى بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية" حسب ما نسبت هيئة الاعتماد لمجلس التعليم العالي.
ولفت إلى وجود 368 تخصصا طرحت لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، وهنالك 95 تخصصا مطروحا في مرحلة الدبلوم المتوسط.
