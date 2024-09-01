بدء تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اليوم الأحد

وبينت الوزارة أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، التقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
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