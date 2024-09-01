بدء تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- تبدأ الأحد، عملية تقديم الطلبات الإلكترونية، للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للأردن، للعام الجامعي 2024-2025، وتستمر العملية حتى الخميس المقبل، وفق مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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