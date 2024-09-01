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بدء تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اليوم الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   تبدأ الأحد، عملية تقديم الطلبات الإلكترونية، للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للأردن، للعام الجامعي 2024-2025، وتستمر العملية حتى الخميس المقبل، وفق مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وبينت الوزارة أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، التقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

 
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