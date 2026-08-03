بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في مادبا

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية مادبا الكبرى بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بقيمة 150 ألف دينار، وذلك ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية المدينة للتعامل مع موسم الشتاء المقبل، والحد من تجمعات مياه الأمطار في المواقع التي تشهد تدفقات مائية.

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وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، إن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات ميدانية تمت دراستها من قبل الكوادر الفنية في البلدية، ويهدف إلى تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار، والحفاظ على سلامة الطرق، والتخفيف من الأضرار التي قد تنتج عن تجمع المياه، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.



وأضاف، إن البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية وفق أولويات مدروسة، مؤكدًا أن مشروع تصريف مياه الأمطار يعد من المشاريع الحيوية التي ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.