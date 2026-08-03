بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في مادبا

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، إن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات ميدانية تمت دراستها من قبل الكوادر الفنية في البلدية، ويهدف إلى تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار، والحفاظ على سلامة الطرق، والتخفيف من الأضرار التي قد تنتج عن تجمع المياه، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.
وأضاف، إن البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية وفق أولويات مدروسة، مؤكدًا أن مشروع تصريف مياه الأمطار يعد من المشاريع الحيوية التي ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن كوادر البلدية تنفذ هذه المشاريع بجهود ذاتية من كواردها لضمان إنجازه وفق المواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة.
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