بدء عروض مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ20

الوكيل الإخباري- بدأت، مساء اليوم الأربعاء، عروض مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته العشرين، في المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

اضافة اعلان



واستهل حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة، بكلمة ألقاها أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد الذي رعى حفل بدء العروض مندوبا عن الوزير.



وأعلن الأحمد، في الحفل الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، عن استحداث مديرية ثقافة الطفل في الوزارة بعمان، واستحداث أقسام لها في كل مديرية ثقافة بالمحافظات.



وقال إن ثقافة الطفل ومسرح الطفل يقع على رأس أولويات الوزارة، ويشكلان ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال القادمة، ويسهم بتشكيل هوية الطفل ومنظومته القيمية الأخلاقية والوطنية.



وفي الحفل الذي حضره مدير مديرية المسرح والفنون البصرية في الوزارة المخرج اسحاق ياسين، وأعضاء اللجان المعنية في مواسم المسرح ومهرجان الطفل، لفت إلى أن أهمية مسرح الطفل تكمن في الغرس الطيب والمبكر الذي يتيح للطفل تحفيز الخيال وتنميته والتعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفس وتعميق قيم الانتماء، ومهارات الخطابة والحوار وزيادة الحصيلة اللغوية ويطور مهارات التواصل والعمل الجماعي ويعمل على بناء شخصية متكاملة له.



واشتمل الحفل على فقرة فنية غنائية قدمتها فرقة جمعية الفتى اليتيم المكونة من 8 عازفين و23 شخصا من أعضاء الكورال بقيادة الفنان نبيل الشرقاوي.



وقدمت الفرقة مجموعة من موروث الأغاني الشعبية الأردنية ومنها "ضمة ورد من إجنينتنا" للفنان الراحل توفيق النمري، و"جديلي يا ام الجدايل" للفنان الراحل عبده موسى و"لما يغيب القمر" للفنانة سميرة توفيق.



كما قدمت من الموروثات الغنائية في بلاد الشام ومنها هدي يا بحر هدي" للفنان الفلسطيني الراحل أبو عرب، واختتمت فقرتها بأغنية من كلاسيكيات الغناء العربي "قمر له ليالي".



وتلا ذلك العرض المسرحي الأول للمهرجان "حكاية البيت المهجور" للمخرج رمضان الفيومي، والتي تتناول قيم أهمية الوقت والدعوة للقراءة والمعرفة.



وكانت عرضت مادة فلمية عن العروض المسرحية المشاركة.



وتشارك في المهرجان، الذي يستمر 4 أيام، مسرحيات؛ "ظل الوطن" لمدرسة المضمار الثانوية المختلطة، التابعة لمديرية تربية لواء عين الباشا، و"أرض الحكايات" إخراج احمد عليمات، و"من يقرع الجرس" لمدارس الرضوان التابعة لمديرية تربية لواء الجامعة، و"حراس النجوم" إخراج سهاد الزعبي، و"هدايا عيد الميلاد" لمدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية المختلطة التابعة لمديرية تربية لواء الرمثا.