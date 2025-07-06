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بدء عمل محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان الزرقاء

مبنى إدارة ترخيص السواقين والمركبات
مبنى إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 06-07-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء عمل محطة الترخيص المسائي على أوتوستراد عمّان - الزرقاء، بالقرب من سلطة المياه/ مديرية المشاغل والصيانة، ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساءً.اضافة اعلان


يأتي ذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات الترخيص كافة بعد ساعات الدوام الرسمي، وبعد الإقبال الذي شهدته المحطات المسائية التي تم افتتاحها سابقًا، حيث ستقدم المحطة خدماتها لمستخدمي طريق أوتوستراد الزرقاء وقاطني المناطق القريبة منه.

كما تُقدّم المحطة خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري، وتشمل: الفحص الفني، وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة، وخدمات الرهن وفك الرهن، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.

وسيتم تحويل محطة ترخيص بني كنانة إلى محطة مسائية بالتوقيتات ذاتها، بعد دراسة الواقع العملي والأثر الإيجابي على تحسين تقديم الخدمة المثلى للمواطنين من سكان المنطقة.

ويُشار إلى أنه، ومع افتتاح هاتين المحطتين المسائيتين، سيُصبح عدد محطات الترخيص المسائية العاملة 10 محطات موزعة في المناطق التالية:

صويلح – مقابل المركز الأمني
أبو نصير – ساحة المركز الأمني
جسر مأدبا – مقابل قضائية الدوريات الخارجية
متنزه غمدان – مقابل الدفاع المدني
القطرانة – بالقرب من مديرية زراعة القطرانة
العقبة – المنطقة الحرفية
طريق عمّان - إربد – بالقرب من جامعة فيلادلفيا
محطة الشمال – مدينة إربد/ بالقرب من أكاديمية أديسون
أوتوستراد عمّان - الزرقاء – بالقرب من سلطة المياه
بني كنانة – ساحة المركز الأمني
 
 
gnews

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