بدء فعاليات الجولة الأولى من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة أطلقت فعاليات الجولة الأولى من مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" للدورة الثالثة لعام 2025، والتي تهدف إلى قراءة وتجويد القرآن الكريم.

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