 
الأربعاء 2025-03-12 12:25 م
 

بدء فعاليات الجولة الأولى من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة أطلقت فعاليات الجولة الأولى من مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" للدورة الثالثة لعام 2025، والتي تهدف إلى قراءة وتجويد القرآن الكريم.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المسابقة تشهد مشاركة عشرات الطلبة العرب والمسلمين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الأردن، من مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

 
 
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