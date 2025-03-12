بدء فعاليات الجولة الأولى من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المسابقة تشهد مشاركة عشرات الطلبة العرب والمسلمين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الأردن، من مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
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