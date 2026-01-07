الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي
 
الأربعاء، 07-01-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري-    بدأت اليوم الأربعاء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي، التي تنظمها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والجامعة الأميركية في بيروت في المركز الدولي لضوء السنكروترون (سيسامي).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المعرفة المتقدمة وبناء القدرات الإقليمية في مجال الاندماج النووي وفيزياء البلازما، لدعم مستقبل مستدام للطاقة النووية السلمية.

 

وشارك في المدرسة أكثر من 60 باحثا وطالبا في الدراسات العليا من 10 دول عربية، إلى جانب نخبة من الخبراء والعلماء الدوليين، فيما تضمن البرنامج محاضرات علمية وحلقات نقاش حول فيزياء البلازما وتقنيات الاندماج النووي والتحديات الهندسية المرتبطة بها، قدمت من قبل نخبة من العلماء العاملين في هذا المجال.


وعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان خلال الجلسة الافتتاحية، البرنامج النووي الأردني والأعمال الجارية في تنفيذه، مؤكدا أنه برنامج شامل ومتكامل لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الأردن.

 
 


