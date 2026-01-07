بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المعرفة المتقدمة وبناء القدرات الإقليمية في مجال الاندماج النووي وفيزياء البلازما، لدعم مستقبل مستدام للطاقة النووية السلمية.
وعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان خلال الجلسة الافتتاحية، البرنامج النووي الأردني والأعمال الجارية في تنفيذه، مؤكدا أنه برنامج شامل ومتكامل لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الأردن.
