الثلاثاء 2026-07-21 02:57 م

بدء مهرجان العسل الأردني الثاني غدا الأربعاء

بدء مهرجان العسل الأردني الثاني غدا الأربعاء
بدء مهرجان العسل الأردني الثاني غدا الأربعاء
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:17 م
الوكيل الإخباري-   تبدأ يوم غد الأربعاء، فعاليات مهرجان العسل الأردني الثاني تحت شعار "عسل الأردن... ذهب الطبيعة الأصيل"، في حدث يعد الأكبر على مستوى المملكة ويستمر لمدة 5 أيام حتى 26 تموز، في حدائق الحسين بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الثلاثاء؛ ينظم المهرجان الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، فيما تشارك جمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة ضمن أنشطة مشروع "تعزيز شبكات تربية النحل المحلية والتميز الريادي في قطاع النحل (PLANBEE)"، الممول من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج Interreg NEXT MED، بهدف تعزيز استدامة قطاع النحل، وتمكين النحالين، ودعم الاقتصاد المحلي القائم على منتجات خلية النحل.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ ثقافة استهلاك العسل الأردني ومنتجات خلية النحل، وإيجاد منصة تسويقية مباشرة تربط المنتج بالمستهلك، إلى جانب رفع الوعي البيئي بأهمية النحل ودوره الحيوي في الحفاظ على التنوع الحيوي والأمن الغذائي، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات بين العاملين في القطاع وإبراز التجارب الريادية وقصص النجاح.

وتعرض جمعية إيد بإيد خلال مشاركتها أهداف مشروع PLANBEE من خلال جناح خاص يعرف بالمشروع وأنشطته في دعم ممارسات الاستدامة وتطوير اقتصاد النحل، إضافة إلى جناح المرأة النحالة الذي يسلط الضوء على مساهمة المرأة في قطاع تربية النحل، ويعرض نماذج ملهمة من قصص نجاحها في هذا المجال.

ويتضمن المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات والأجنحة المتخصصة، من أبرزها جناح التقنية الافتراضية (VR) الذي يقدم تجربة تفاعلية تحاكي واقع تربية النحل، وجناح شيف النحل الذي يقدم عروضا للطهي باستخدام العسل، إلى جانب جناح الأطفال المخصص للأنشطة التعليمية والترفيهية للفئة العمرية من 6 - 14 عاما، إضافة إلى أجنحة المنتجات الريفية والتراثية، والملتقى الفني الدولي الأول "رحيق اللون" الذي يجمع نخبة من الفنانين التشكيليين للتعبير عن أهمية النحل والبيئة، فضلا عن مسابقات تفاعلية وجوائز مخصصة لزوار المهرجان.

ويستقبل المهرجان زواره على مدار 5 أيام، من 10 صباحا وحتى 10 مساء، وسط توقعات باستقطاب آلاف الزوار من مختلف محافظات المملكة، في ظل تنامي الاهتمام بالعسل الأردني ومنتجاته، وبالدور الحيوي الذي يؤديه النحل في استدامة البيئة والقطاع الزراعي.
 
 


gnews

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