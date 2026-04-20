الإثنين 2026-04-20 02:07 م

بدعم أمريكي: ورشة لبحث التحول الرقمي في قطاع المياه بالأردن

الإثنين، 20-04-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   رعى أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بحضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، يوم الإثنين الموافق 20 نيسان 2026، ورشة عمل فنية لمناقشة آلية تنفيذ خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات في قطاع المياه، بدعم من السفارة الأمريكية في عمّان، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية وشركاء القطاع وموظفي قطاع المياه.اضافة اعلان


وقال م. البطاينة إن الورشة تأتي في إطار جهود قطاع المياه لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وظيفة داعمة، بل أصبح عاملاً أساسياً في تحسين أداء القطاع.

وأضاف أمين عام سلطة المياه أن خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040) ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تستند إلى الأطر الوطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، مضيفًا أننا اليوم ننتقل من التقييم والتخطيط إلى التنفيذ.

وركزت الورشة على توحيد الرؤى وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة أولويات التنفيذ وتطوير مشاريع رقمية قابلة للتطبيق تدعم حوكمة قطاع المياه وتكامل أنظمته، من خلال منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد التقنية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 