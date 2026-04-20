بدعم أمريكي: ورشة لبحث التحول الرقمي في قطاع المياه بالأردن

وقال م. البطاينة إن الورشة تأتي في إطار جهود قطاع المياه لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وظيفة داعمة، بل أصبح عاملاً أساسياً في تحسين أداء القطاع.
وأضاف أمين عام سلطة المياه أن خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040) ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تستند إلى الأطر الوطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، مضيفًا أننا اليوم ننتقل من التقييم والتخطيط إلى التنفيذ.
وركزت الورشة على توحيد الرؤى وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة أولويات التنفيذ وتطوير مشاريع رقمية قابلة للتطبيق تدعم حوكمة قطاع المياه وتكامل أنظمته، من خلال منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد التقنية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
