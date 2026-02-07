السبت 2026-02-07 02:27 م

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية
 
السبت، 07-02-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري-  عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وتحالف "Better than Cash"، اليوم السبت، منتدى المدفوعات الرقمية في منطقة سويمة البحر الميت، بهدف دمج التكنولوجيا المالية بمسارات التنمية المستدامة.اضافة اعلان


وقال مدير المشروع "كوغانتا دينس" إن المنتدى شكّل منصة تفاعلية جمعت 10 من أبرز مقدمي الخدمات المالية والتكنولوجية مع المجتمع المحلي، لتعزيز الشمول المالي الرقمي وتحويله إلى أداة تمكين حقيقية، لا سيما للنساء وصغار المنتجين والمزارعين في منطقة وادي الأردن.

وأضاف إن المنتدى ركز في طروحاته على الدور المحوري للمرأة في توظيف التكنولوجيا كمعزز اقتصادي، حيث يسعى البرنامج من خلال هذه المبادرة إلى إزالة الحاجز الرقمي وتوفير حلول دفع آمنة ومسؤولة تمنح النساء استقلالية مالية أكبر، وتفتح أمامهن آفاقًا لتوسيع مشاريعهن.

وتأتي هذه الجهود استجابة للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وبين أن عدد المشاركين في المنتدى والفريق التدريبي المصاحب له بلغ نحو 100 مشارك ومشاركة، من بينهم 65 ريادية أعمال ومزارعات وناشطات في المجتمع المحلي في بلديات السويمة ودير علا وطبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، وقد أتاح المنتدى لهن فرصة التواصل المباشر مع خبراء التكنولوجيا المالية.

واختتم المنتدى أعماله بإطلاق منصات تفاعلية مكّنت المشاركين والمشاركات من فتح حسابات رقمية وتلقي تدريبات عملية على تطبيق "ماي مال" لإدارة الميزانية، ما يمثل خطوة عملية نحو نظام مالي أكثر شمولًا وعدالة في الأردن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان

اعتداءات على الشاحنات الأردنية في الرقة تثير استنكارًا واسعًا

أخبار محلية اعتداءات على الشاحنات الأردنية في الرقة تثير استنكارًا واسعًا

الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

عربي ودولي الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

أخبار محلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

إنقاذ بلوغر مصرية حاولت الانتحار في بث مباشر

فن ومشاهير إنقاذ بلوغر مصرية حاولت الانتحار في بث مباشر على فيسبوك

وزير التربية: ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها اتصالنا بتاريخنا وثقتنا بمستقبلنا

أخبار محلية وزير التربية: ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها اتصالنا بتاريخنا وثقتنا بمستقبلنا

القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين

شؤون برلمانية القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين

مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده

فلسطين مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده



 






الأكثر مشاهدة