برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

01:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763527 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وتحالف "Better than Cash"، اليوم السبت، منتدى المدفوعات الرقمية في منطقة سويمة البحر الميت، بهدف دمج التكنولوجيا المالية بمسارات التنمية المستدامة. اضافة اعلان





وقال مدير المشروع "كوغانتا دينس" إن المنتدى شكّل منصة تفاعلية جمعت 10 من أبرز مقدمي الخدمات المالية والتكنولوجية مع المجتمع المحلي، لتعزيز الشمول المالي الرقمي وتحويله إلى أداة تمكين حقيقية، لا سيما للنساء وصغار المنتجين والمزارعين في منطقة وادي الأردن.



وأضاف إن المنتدى ركز في طروحاته على الدور المحوري للمرأة في توظيف التكنولوجيا كمعزز اقتصادي، حيث يسعى البرنامج من خلال هذه المبادرة إلى إزالة الحاجز الرقمي وتوفير حلول دفع آمنة ومسؤولة تمنح النساء استقلالية مالية أكبر، وتفتح أمامهن آفاقًا لتوسيع مشاريعهن.



وتأتي هذه الجهود استجابة للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.



وبين أن عدد المشاركين في المنتدى والفريق التدريبي المصاحب له بلغ نحو 100 مشارك ومشاركة، من بينهم 65 ريادية أعمال ومزارعات وناشطات في المجتمع المحلي في بلديات السويمة ودير علا وطبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، وقد أتاح المنتدى لهن فرصة التواصل المباشر مع خبراء التكنولوجيا المالية.



واختتم المنتدى أعماله بإطلاق منصات تفاعلية مكّنت المشاركين والمشاركات من فتح حسابات رقمية وتلقي تدريبات عملية على تطبيق "ماي مال" لإدارة الميزانية، ما يمثل خطوة عملية نحو نظام مالي أكثر شمولًا وعدالة في الأردن.

تم نسخ الرابط





