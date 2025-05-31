السبت 2025-05-31 11:12 م
 

برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة
 
السبت، 31-05-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تواصل التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الشراكة العربية في مجال التنظيم والرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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وقال إن تطوير الأداء الرقابي في مجال إدارة النفايات المشعة يشكّل ركيزة أساسية في منظومة

الأمان الإشعاعي وحماية الإنسان والبيئة ويعزز موثوقية الرقابة في المملكة والمنطقة.


جاء ذلك عقب اختتام البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، بعنوان: "ترخيص وتفتيش منشآت إدارة النفايات المشعة"، والذي عُقد في عمّان أخيرا، بمشاركة خبراء وممثلين من دول عربية شملت: اليمن، العراق، مصر، لبنان، ليبيا، وسوريا، بالإضافة إلى الأردن.

 
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