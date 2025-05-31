برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تواصل التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الشراكة العربية في مجال التنظيم والرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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وقال إن تطوير الأداء الرقابي في مجال إدارة النفايات المشعة يشكّل ركيزة أساسية في منظومة

الأمان الإشعاعي وحماية الإنسان والبيئة ويعزز موثوقية الرقابة في المملكة والمنطقة.