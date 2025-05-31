برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة

وقال إن تطوير الأداء الرقابي في مجال إدارة النفايات المشعة يشكّل ركيزة أساسية في منظومة
جاء ذلك عقب اختتام البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، بعنوان: "ترخيص وتفتيش منشآت إدارة النفايات المشعة"، والذي عُقد في عمّان أخيرا، بمشاركة خبراء وممثلين من دول عربية شملت: اليمن، العراق، مصر، لبنان، ليبيا، وسوريا، بالإضافة إلى الأردن.
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