بسبب الطقس البارد.. الحمل الكهربائي في الأردن يسجل الاثنين أعلى مستوى له تاريخياً

وكان أعلى حمل شتوي خلال فصل شتاء العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط.
وجاء ارتفاع الحمل الكهربائي بسبب الأحوال الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
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