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بسبب الطقس البارد.. الحمل الكهربائي في الأردن يسجل الاثنين أعلى مستوى له تاريخياً

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أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 09:11 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخها أمس الاثنين، وبلغ 4470 ميغاواط.

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وكان أعلى حمل شتوي خلال فصل شتاء العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط.


وجاء ارتفاع الحمل الكهربائي بسبب الأحوال الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 
gnews

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