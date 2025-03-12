بشرى للأردنيين .. انخفاض أسعار مواد تموينية

وقال المهندس عمرو، اليوم الأربعاء، إن الطلب على المواد الغذائية سواء بأسواق الجملة أو التجزئة تراجع خلال الأيام الأخيرة بعد النشاط الذي سجلته قبيل حلول شهر رمضان، متوقعا تحسنه بالثلث الأخير من الشهر الحالي تزامنا مع صرف الرواتب.
وأشار إلى وجود طلب اعتيادي على الطرود الرمضانية التي يتم توزيعها من المحسنين والجمعيات الخيرية على الأسر المحتاجة.
ولفت إلى أن الطلب خلال الأيام الحالية يقتصر على الاحتياجات اليومية للمواطنين سواء من الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة أو منتجات الألبان والعصائر وغيرها من السلع.
وتوقع أن يتركز الطلب خلال الأيام المقبلة على مستلزمات العيد والحلويات والشوكولاتة والسكاكر والسميد والعجوة والزيوت النباتية وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي السردية
-
العيسوي: القيادة الهاشمية ترسم مستقبلًا مشرقًا للوطن والأمة
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز الملكة رانيا العبدالله في الموقر ويوجه بدعمه وتطوير خدماته
-
حسّان يتفقد مدرسة مغاير مهنا الثانوية ويوجه بإجراء صيانة شاملة
-
وزير العمل: لا خوف على أموال الضمان الاجتماعي.. والإعلان عن الدراسة الاكتوارية خلال أسابيع
-
الضمان تنشر الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل - أسماء
-
الأمانة توضح حول عمليات الهدم في منطقة المحطة
-
جعفر حسان في الريحان.. ما القصة؟