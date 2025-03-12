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بشرى للأردنيين .. انخفاض أسعار مواد تموينية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:25 م
الوكيل الإخباري-  أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن غالبية المواد الغذائية والأساسية متوفرة بالسوق المحلية وبكميات كبيرة وبأسعار مستقرة، وبعضها انخفض، خاصة الدواجن.اضافة اعلان


وقال المهندس عمرو، اليوم الأربعاء، إن الطلب على المواد الغذائية سواء بأسواق الجملة أو التجزئة تراجع خلال الأيام الأخيرة بعد النشاط الذي سجلته قبيل حلول شهر رمضان، متوقعا تحسنه بالثلث الأخير من الشهر الحالي تزامنا مع صرف الرواتب.

وأشار إلى وجود طلب اعتيادي على الطرود الرمضانية التي يتم توزيعها من المحسنين والجمعيات الخيرية على الأسر المحتاجة.

ولفت إلى أن الطلب خلال الأيام الحالية يقتصر على الاحتياجات اليومية للمواطنين سواء من الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة أو منتجات الألبان والعصائر وغيرها من السلع.

وتوقع أن يتركز الطلب خلال الأيام المقبلة على مستلزمات العيد والحلويات والشوكولاتة والسكاكر والسميد والعجوة والزيوت النباتية وغيرها.
 
 
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