بطول 20 كم .. انهاء صيانة "الصحراوي" من القويرة إلى جسر الاتحاد

وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل شهر من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في الثلث الأول من شهر أيار الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى الثلث الاول من شهر تشرين أول المقبل.
وتضمنت الأعمال في المشروع كشط المناطق المتضررة في سطح الطريق وتنفيذ طبقات من الخلطة الاسفلتية الجديدة بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهان الأرضي والتخطيط والعواكس الأرضيه والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً .
وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة ومينائها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.
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