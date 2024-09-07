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بطول 20 كم .. انهاء صيانة "الصحراوي" من القويرة إلى جسر الاتحاد

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الطريق كما يظهر بعد الصيانة | من المصدر
السبت، 07-09-2024 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة وتأهيل الجزء الممتد من منطقة القويرة بإتجاه العقبة مرورا بمنطقة الراشدي واتحاد الشاحنات وصولا إلى منطقة الخالدي على الطريق الصحراوي وبطول يناهز 20 كم.

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وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل شهر من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في الثلث الأول من شهر أيار الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى الثلث الاول من شهر تشرين أول المقبل.


وتضمنت الأعمال في المشروع كشط المناطق المتضررة في سطح الطريق وتنفيذ طبقات من الخلطة الاسفلتية الجديدة بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهان الأرضي والتخطيط والعواكس الأرضيه والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً .

 

وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع الصيانة الذي أطلق قبل أيام للجزء الممتد من منطقة المريغة الى رأس النقب، كما بوشر في تنفيذ اعمال صيانة للخلطات الاسفلتية  لمنطقة مطار القويرة.


 وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة ومينائها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

 
gnews

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