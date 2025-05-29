بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال

وألقى المندوب الدائم، السفير أكرم سعود الحراحشة، كلمة هنأ خلالها أبناء الوطن بعيد الاستقلال، مُستذكِرًا المسيرة الوطنية التي بدأت مع الأجداد، وبُنِيَت على إرث الثورة العربية الكبرى، وقيمها في نصرة الملهوف، والوقوف إلى جانب الحق، وصون الكرامة الإنسانية.
وأكّد، أن الاستقلال يمثّل محطةً مضيئة في تاريخ الأردن، وفرصةً لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مُشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات.
وتخلّل الحفل فقرات فنية وأغاني وأهازيج وطنية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والانتماء الوطني، وسط تأكيد الحضور على تمسّكهم بقيم الوطن، وحرصهم على تمثيله بأفضل صورة في المحافل الدولية.
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