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بعثة الحج العسكرية 50 تتوجه إلى مكة المكرمة

بعثة الحج العسكرية 50 تتوجه إلى مكة المكرمة
بعثة الحج العسكرية 50 تتوجه إلى مكة المكرمة
 
الأحد، 01-06-2025 06:20 م

الوكيل الإخباري-   توجهت بعثة الحج العسكرية الأردنية رقم 50، اليوم الأحد، إلى مكة المكرمة، استعداداً لتأدية مناسك العمرة متمتعين بها إلى الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج سنوي تنظمه القوات المسلحة الأردنية.

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وقال مفتي القوات المسلحة "إن إرسال هذه البعثة لأداء مناسك الحج يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الجانب الديني والروحي لدى منتسبيها، إذ تُعد الرحلة فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، واستشعار معاني التضحية والإخلاص، التي تنسجم مع رسالة الجندية والانتماء الوطني".


وأضاف أن الكوادر الشرعية المرافقة ستعمل على تيسير أداء المناسك، من خلال تقديم الإرشادات الفقهية، والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما يضمن أداءً صحيحاً وميسراً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 
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