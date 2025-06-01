بعثة الحج العسكرية 50 تتوجه إلى مكة المكرمة

وقال مفتي القوات المسلحة "إن إرسال هذه البعثة لأداء مناسك الحج يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الجانب الديني والروحي لدى منتسبيها، إذ تُعد الرحلة فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، واستشعار معاني التضحية والإخلاص، التي تنسجم مع رسالة الجندية والانتماء الوطني".
وأضاف أن الكوادر الشرعية المرافقة ستعمل على تيسير أداء المناسك، من خلال تقديم الإرشادات الفقهية، والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما يضمن أداءً صحيحاً وميسراً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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