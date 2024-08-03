بعدما رزق بالأميرة إيمان.. ولي العهد يوجه رسالة للأردنيين

وكان أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.
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