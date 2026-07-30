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بعد أضرار بأربع شقق.. مواطن يشكو عدم استجابة شركة الكهرباء في السلط

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 03:32 م

الوكيل الإخباري-   تقدم مواطن في مدينة السلط بشكوى، قال فيها إن التماسًا كهربائيًا وقع فجر اليوم الخميس، تسبب بأضرار في عدد من الأجهزة الكهربائية داخل مبنى سكني يضم أربع شقق.

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وأوضح المواطن معاذ محمد عيسى الشطي أن الحادث وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، حيث استيقظ سكان المبنى على أصوات التماس كهربائي، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء حضرت إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، وأجرت فحصًا للمبنى والأعمدة الخارجية.


وبحسب الشكوى، أظهرت أعمال الفحص أن سبب العطل يعود إلى احتراق "كلبس النتر الرئيسي" في شبكة الكهرباء الخارجية.


وأضاف الشطي أنه راجع فرع الشركة في السلط وقدّم شكوى رسمية، كما تم تحويلها إلى قسم الصيانة في جبل الحسين، إلا أنه لم يتلقَّ استجابة، مؤكدًا أنه طُلب منه نقل الأجهزة المتضررة إلى جبل الحسين على نفقته الخاصة، إضافة إلى تحمل تكاليف فكها بواسطة فني كهربائي.


وأشار إلى أنه رفض ذلك، مطالبًا الشركة بإرسال فريق فني إلى موقع المبنى للكشف على الأضرار واستلام الأجهزة المتضررة، باعتبار أن العطل وقع في شبكة الكهرباء الخارجية.


كما بين أنه اضطر إلى أخذ إجازة من عمله الرسمي لمتابعة إجراءات الشكوى، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالأجهزة الكهربائية والخسائر المترتبة على الحادث.

 
 


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