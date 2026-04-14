الثلاثاء 2026-04-14 01:26 م

بعد قرار حكومي .. إجراءات عاجلة من أمانة عمّان

بعد قرار حكومي .. إجراءات عاجلة من أمانة عمّان
بعد قرار حكومي .. إجراءات عاجلة من أمانة عمّان
 
الثلاثاء، 14-04-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى عن حزمة من الإجراءات والتسهيلات المالية للمكلفين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، بهدف تشجيع تسوية الالتزامات المالية المتراكمة على الأراضي والعقارات ضمن حدود البلديات وأمانة عمّان.اضافة اعلان


وتضمنت الإجراءات منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنوات السابقة وعام 2025 بنسبة 20%، وذلك في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 30/6/2026.

كما قررت الأمانة الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف عن جميع السنوات السابقة بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاء غرامات عام 2025، شريطة تسديد كامل المبالغ المستحقة خلال الفترة ذاتها.

وشملت التسهيلات أيضاً منح المكلفين خصماً بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال الدفع قبل الموعد المحدد، إضافة إلى خصم مماثل بنسبة 25% لطالبي شراء الفضلات والأراضي عند السداد ضمن المهلة المحددة.

وفي السياق ذاته، أقرت الأمانة إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى من 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية 31/12/2025، شريطة سداد كامل المبالغ قبل نهاية دوام يوم 30/6/2026.

وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل على المواطنين وتحفيز تسوية الالتزامات المالية خلال الفترة المحددة.
 
 


ل

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

ل

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

ب

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

تعبيرية

