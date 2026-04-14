بعد قرار حكومي .. إجراءات عاجلة من أمانة عمّان

وتضمنت الإجراءات منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنوات السابقة وعام 2025 بنسبة 20%، وذلك في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام يوم 30/6/2026.
كما قررت الأمانة الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف عن جميع السنوات السابقة بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاء غرامات عام 2025، شريطة تسديد كامل المبالغ المستحقة خلال الفترة ذاتها.
وشملت التسهيلات أيضاً منح المكلفين خصماً بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال الدفع قبل الموعد المحدد، إضافة إلى خصم مماثل بنسبة 25% لطالبي شراء الفضلات والأراضي عند السداد ضمن المهلة المحددة.
وفي السياق ذاته، أقرت الأمانة إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى من 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية 31/12/2025، شريطة سداد كامل المبالغ قبل نهاية دوام يوم 30/6/2026.
وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل على المواطنين وتحفيز تسوية الالتزامات المالية خلال الفترة المحددة.
-
