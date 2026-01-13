بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية

وانطلاقا من دور وزارة التنمية الاجتماعية وواجبها الإنساني، وفي ظل الظروف الجوية السائدة، جرى بالتعاون مع محافظة جرش ومديرية الشباب إيواء الأسرة في مأوى مؤقت، والاطمئنان على احتياجاتها الأساسية.
كما تم الإيعاز بصرف مساعدة مالية لتمكين الأسرة من استئجار مسكن، إلى جانب تقديم مساعدات غذائية وطارئة شملت مدفأة وحرامات وفرشات وغيرها من المستلزمات الضرورية، بما يضمن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لها.
وتاليا الفيديو:
جرش.. مواطن ينام في العراء بلا مأوى #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/7eYSjZAlKP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 13, 2026
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: وقف حركة السير على الطريق الصحراوي
-
وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
-
الشواربة: عمّان لم ولن تغرق
-
بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين
-
"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية
-
إدارة ترامب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب
-
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
-
افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"