بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية

الوكيل الإخباري- عقب نشر موقع "الوكيل الإخباري" مناشدة إنسانية حول أسرة مكونة من شقيقين تقيم في العراء في ظل الظروف الجوية الحالية، قامت فرق من مديرية تنمية جرش، اليوم الثلاثاء، وبشكل فوري عقب ورود الملاحظة، بالتحرك وزيارة الأسرة للاطلاع على أوضاعها المعيشية.

وتبين خلال الزيارة أن الأسرة تعتمد على التنقل الدائم والعيش في خيم متنقلة دون استقرار في مكان محدد.



وانطلاقا من دور وزارة التنمية الاجتماعية وواجبها الإنساني، وفي ظل الظروف الجوية السائدة، جرى بالتعاون مع محافظة جرش ومديرية الشباب إيواء الأسرة في مأوى مؤقت، والاطمئنان على احتياجاتها الأساسية.



كما تم الإيعاز بصرف مساعدة مالية لتمكين الأسرة من استئجار مسكن، إلى جانب تقديم مساعدات غذائية وطارئة شملت مدفأة وحرامات وفرشات وغيرها من المستلزمات الضرورية، بما يضمن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لها.

