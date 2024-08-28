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بعد نشر "الوكيل" قصتيهما.. الخارجية: نتابع معلومات حول اختفاء مواطنين في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 28-08-2024 02:04 م

الوكيل الإخباري-بعد أن نشر موقع الوكيل الاخباري قصة اختفاء سائقي سيارات السفريات الأردنيين في سوريا  ماهر الصوفي ومحمد عويضة، منذ يوم الاحد الماضي، أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم أمس الأول، داخل الأراضي السورية.

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وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

 
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