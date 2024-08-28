بعد نشر "الوكيل" قصتيهما.. الخارجية: نتابع معلومات حول اختفاء مواطنين في سوريا

الوكيل الإخباري- بعد أن نشر موقع الوكيل الاخباري قصة اختفاء سائقي سيارات السفريات الأردنيين في سوريا ماهر الصوفي ومحمد عويضة، منذ يوم الاحد الماضي، أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم أمس الأول، داخل الأراضي السورية.

اضافة اعلان