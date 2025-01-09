بكلفة 95 مليون دينار .. مشروع لإنشاء مستشفى جديد في مادبا

12:50 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عبر منصة "استثمر في الأردن" عن مشروع يتضمن بناء مستشفى حديث بسعة أولية تبلغ 350 سريرًا قابلة للتوسّع إلى 450 سريرًا في مادبا. اضافة اعلان





وتبلغ مساحة المستشفى بحسب ما جاء في المنصة حوالي 93,150.75 مترًا مربعًا، بما في ذلك مساحات مباني المستشفى (87,014.22 مترًا مربعًا) ومباني الخدمات (6,136.53 مترًا مربعًا). ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في المنطقة، وتوفير المرافق والخدمات الطبية الحديثة. وهو حالياً في مرحلة التصميم، حيث تم الانتهاء من 80% من الدراسات والتصميمات. وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ والإشراف 95 مليون دينار أردني، ولم يتم تأمين التمويل حتى الآن. ويتطلب المشروع عدة موافقات وتنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص الأراضي ومواصفات التصميم.



مؤشرات الاستثمار



حجم الاستثمار المتوقع: الكلفة الرأسمالية: (95 مليون) خمسة وتسعون مليون دينار



معدل العائد الداخلي: 12%



فترة الاسترداد: غير متوفر.



عدد الوظائف المتوقعة: المشروع سيوفر وظائف في مرحلتي البناء والتشغيل، تشمل عمال البناء، المهندسين والأطباء، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين والفنيين في مجالات مثل النظافة والأمن والنقل. كما سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات اللوجستية والخدمية



الخط الزمني المتوقع: المدة المتوقعة للإنشاء: 3 سنوات



مميزات وخصائص الموقع



المشروع يقع في قرية ماعين في محافظة مادبا، تحديدًا في القطعة رقم 37، حوض رقم 3 في منطقة عوج أبو ساري. يتميز الموقع بكونه في منطقة استراتيجية يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية، مما يعزز من سهولة التنقل والوصول إلى المستشفى. كما أن الموقع يوفر مساحة كافية للتوسع المستقبلي، مع بيئة هادئة ومناسبة للأنشطة الصحية، مما يجعله موقعًا مثاليًا لإنشاء مستشفى حديث يلبي احتياجات المنطقة والسكان المحيطين.



القيمة المضافة للمشروع



تكمن في تقديم مستشفى حديث يلبي احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في قرية ماعين والمناطق المجاورة. سيوفر المشروع خدمات طبية متقدمة تشمل غرف عمليات، أقسام طوارئ، عيادات تخصصية، ومرافق طبية حديثة، مما يعزز من الوصول إلى الرعاية الصحية ويحسّن من جودة الخدمات الصحية.



كما سيخلق المشروع فرص عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل في القطاعات الطبية والإدارية، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. الاستثمار في هذا المشروع يعد فرصة جاذبة نظرًا لارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانيات التوسع المستقبلي وتحقيق استدامة مالية من خلال شراكات القطاع العام والخاص.



إضاءات هامة على المشروع



الفرصة الاستثمارية للمشروع تكمن في الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في قرية ماعين والمناطق المحيطة. المشروع يوفر مستشفى حديثًا مع إمكانية التوسع لزيادة الطاقة الاستيعابية، كما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. الدعم من وزارة الصحة والتوجّه نحو شراكات القطاع العام والخاص يعزز من استدامته المالية. الموقع مناسب من حيث سهولة الوصول ويوفر مساحة للتوسع المستقبلي، مما يجعله فرصة قيّمة لتحسين الخدمات الصحية.



تفاصيل أخرى للمشروع



يتضمن المشروع مستشفى حديث مع المرافق التالية:



المساحة الإجمالية: حوالي93,150.75 مترًا مربعًا



مباني المستشفى: 87,014.22 مترًا مربعًا تشمل غرف عمليات، عيادات، أقسام طوارئ وغرف مرضى



مباني الخدمات: 6,136.53 مترًا مربعًا تشمل المرافق الإدارية والخدمية



الطاقة الاستيعابية: تبدأ بـ350 سريرًا مع إمكانية التوسع إلى450 سريرًا



الطوابق: يتكون المشروع من عدة طوابق لتلبية احتياجات المرافق الطبية المختلفة



التوسع المستقبلي: تصميم يسمح بتوسيع المستشفى مستقبلاً لاستيعاب زيادة الطلب



يشمل المشروع أيضًا مواقف سيارات، محطات كهرباء ومرافق أخرى لدعم عمليات المستشفى بشكل مستدام



ما هو المطلوب من المستثمر



كفرصة استثمارية، يشمل دور المستثمر تمويل المشروع، تصميم وبناء المستشفى، إدارته وتشغيله وضمان استدامته المالية، كما يجب الامتثال للقوانين والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر والمكافآت.



عوامل النجاح



عوامل نجاح المشروع تشمل تمويل كافي، تصميم وبناء فعّال، الامتثال للوائح، إدارة فعّالة، شراكات قوية مع الجهات المعنية، التأثير الاجتماعي والاقتصادي وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية.



