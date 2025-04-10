بلدية أم الجمال و "العمل الدولية" تبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية أم الجمال بمحافظة المفرق حسن الرحيبة وممثل منظمة العمل الدولية تجديد مشروع "القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي" لمرحلة مقبلة بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الاولى ضمن برنامج تطوير البنية التحتية باستخدام العمالة المكثفة.

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