الخميس 2025-04-10 04:12 م
 

بلدية أم الجمال و "العمل الدولية" تبحثان التعاون

بلدية أم الجمال
بلدية أم الجمال
 
الخميس، 10-04-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس بلدية أم الجمال بمحافظة المفرق حسن الرحيبة وممثل منظمة العمل الدولية تجديد مشروع "القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي" لمرحلة مقبلة بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الاولى ضمن برنامج تطوير البنية التحتية باستخدام العمالة المكثفة.

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وقال الرحيبة، إن مشروع القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي الذي نفذته منظمة العمل الدولية في منطقة أم الجمال شمل إعادة تأهيل قناة ام الجمال المائية.

 
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