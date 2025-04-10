بلدية أم الجمال و "العمل الدولية" تبحثان التعاون

وقال الرحيبة، إن مشروع القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي الذي نفذته منظمة العمل الدولية في منطقة أم الجمال شمل إعادة تأهيل قناة ام الجمال المائية.
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