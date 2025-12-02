بلدية إربد: إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

06:11 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، أن البلدية أنجزت تجهيز شبكة طرق كاملة لمداخل مستشفى الأميرة بسمة الجديد. اضافة اعلان





وقال خلال جولة لمندوبي وسائل الإعلام، إن البلدية أنجزت مجموعة من الطرق بعضها أعيد تأهيلها بخلطاتٍ إسفلتيةٍ، وأخرى استُحدثت وجهزت، لتكون جميعها مداخل مؤدية لمبنى المستشفى؛ لتخفيف الأزمة في الطرق الرئيسية، وتسهيل وصول المرضى والمراجعين بكل يسر وسهولة.



وأضاف العزام أن التكلفة الإجمالية للأعمال المنجزة بلغَت أكثر من 2.5 مليون دينار، وشملت شقّ طرقٍ وفرشها بطبقاتٍ هندسيةٍ مناسبة وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، إضافةً إلى إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار، وإنارة المنطقة بشكل كامل.



وبين أن البلدية قامت بتعبيد جميع الطرق غرب المستشفى باستخدام خلطةٍ أسفلتيةٍ ساخنة، بمساحة تُقدَّر بنحو 30 ألف متر مربع، إلى جانب 80 ألفًا في محيط المستشفى، بتكلفةٍ تقديرية تجاوزت نصف مليون دينار.



وأكد العزام أن البلدية وفّرت وجهّزت قرابة 1000 موقف للمركبات في المنطقة المحيطة بالمستشفى لخدمة المواطنين وتسهيل حركتهم، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا أخرى ستربط طريق الـ(100) بالطرق المنجزة بمحيط المستشفى الجديد، بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة.

