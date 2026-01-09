بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

11:24 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، إن فرق الطوارئ العاملة تعاملت مع قرابة 85 شكوى منذ بدء المنخفض الجوي الحالي ولغاية ليل اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وقال التل، إن معظم الشكاوى كانت اعتيادية ولا تشكّل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات، مبينًا أن أغلبها تمثّلت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، ومداهمة المياه لقطع أراضٍ فارغة، من بينها قطعة أرض تتبع لمشتل زراعي، حيث تم سحب المياه منها من خلال مضخات الشفط، إضافة إلى فيضان بعض مناهل الصرف الصحي.



وأضاف التل، أن عمل البلدية خلال الفترة الماضية انعكس على أرض الواقع، إذ تعاملت فرق الطوارئ مع حالتين فقط متعلقتين بحفريات المتعهدين؛ إحداهما في منطقة حوّارة، وسط شارع مغلق من قبل البلدية بسبب أعمال الصيانة لأحد خطوط الصرف الصحي، إلا أن قيام بعض المواطنين بإزالة الحواجز وفتحه أمام المركبات تسبّب ببعض الإرباك في المنطقة، قبل أن تقوم البلدية بإغلاقه مجددًا، خاصة مع توفّر عدد كبير من الطرق البديلة.



وزاد، أن جميع مناهل تصريف المياه تعمل بكفاءة عالية جدًا، حيث لم تُسجّل سوى شكوتين فقط بخصوص انسداد منهلين، تمّت إعادة تشغيلهما على الفور.



وأشار إلى أن البلدية تعاملت مع انهيار سورين بفعل الرياح وقوة جريان المياه في موقعين مختلفين، لم ينتج عنهما أي أضرار أو إصابات، حيث جرى التعامل معهما على الفور من خلال إنشاء مصدّات لمنع استمرار تدفّق المياه والتسبّب بأضرار أخرى، إضافة إلى شفط المياه من الموقعين.



ولفت إلى أنه وخلال الجولات الميدانية لفرق البلدية، تم رصد ارتفاع منسوب المياه في شارع حلب، الواقع شرق نادي الضباط، وتم إدراجه ضمن خطة العمل الفورية، ليتم إنشاء خط تصريف للمياه فيه فور انتهاء المنخفض الجوي.

