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بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
الخميس، 26-06-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير الحدائق في بلدية إربد الكبرى المهندس قاسم الروسان، إن جميع الحدائق التابعة للبلدية والبالغ عددها 18 حديقة جاهزة لاستقبال الأطفال والأسر خلال العطلة الصيفية.

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وأضاف الروسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الحدائق التابعة للبلدية تستقبل نحو 100 ألف زائر أيام الجمع من كل أسبوع، و45 ألفًا يوميًا، حيث تعتبر تلك المرافق متنفسًا لسكان المدينة وزوارها.


وأكد الروسان، أن البلدية قررت تمديد ساعات عمل جميع الحدائق التابعة لها حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بدلا من الساعة الثامنة، لتوفير مساحات ترفيهية أطول للأهالي والزوار خلال فصل الصيف، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي تشهدها الحدائق، خاصة في العطل الرسمية.

 
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