بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها

الوكيل الإخباري- قال مدير الحدائق في بلدية إربد الكبرى المهندس قاسم الروسان، إن جميع الحدائق التابعة للبلدية والبالغ عددها 18 حديقة جاهزة لاستقبال الأطفال والأسر خلال العطلة الصيفية.

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وأضاف الروسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الحدائق التابعة للبلدية تستقبل نحو 100 ألف زائر أيام الجمع من كل أسبوع، و45 ألفًا يوميًا، حيث تعتبر تلك المرافق متنفسًا لسكان المدينة وزوارها.