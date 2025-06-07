بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن البلدية تؤمن بأن نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين أساس في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.
وأضاف التل، أنه تم إضافة بند جديد في منصة الشكاوى تحت اسم "مخلفات الأضاحي"، لتسهيل استقبال الملاحظات المتعلقة بالذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والتخلص العشوائي من بقايا الأضاحي، وترك المخلفات في أراضٍ فارغة أو مواقع عامة.
ودعا، المواطنين إلى عدم الذبح في الطرق أو أمام المنازل بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه وفي حال تم الذبح أمام المنزل، يجب التواصل مع البلدية مباشرة لطلب المساعدة في جمع المخلفات لتجنب نقل أو رمي المخلفات في مناطق أخرى، لما في ذلك من ضرر بيئي وصحي.
وبين التل، أن فرق البلدية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات ضمن برنامج عمل منظم خلال أيام العيد، وأنه لتقديم أي شكوى أو طلب، يرجى استخدام منصة الشكاوى: https://com.irbid.gov.jo
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