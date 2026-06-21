بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة

الوكيل الإخباري- قالت بلدية إربد الكبرى إنها ستباشر صباح يوم غد الاثنين أعمال التعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة في عدد من المواقع داخل المدينة.

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ودعت البلدية المواطنين القاطنين في المناطق المشمولة بأعمال التعبيد عدم ركن مركباتهم على جوانب الطرق أو ضمن مسار العمل، والتقيد بالإشارات والتعليمات المرورية ومراعاة الإغلاقات والتحويلات الجزئية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لسير الأعمال بالسرعة المطلوبة.



وبينت البلدية أنه سيتم إغلاق بعض المواقع بشكل كلي وجزئي خلال أعمال التعبيد، علماً بأن العمل سيستمر لمدة يومين.