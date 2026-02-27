بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية إربد الكبرى، اليوم الجمعة، بناءً قديمًا مهجورًا وآيلاً للسقوط في شارع حكما، يشكل مكرهة صحية وتهديدًا للسلامة العامة.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.