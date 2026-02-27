بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن البلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مستمرة في حصر الأبنية المهجورة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مالكيها، بما يضمن السلامة العامة ويحسن المشهد الحضري.
