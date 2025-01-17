 
الجمعة 2025-01-17 09:35 م
 

بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الجمعة، 17-01-2025 08:00 م

الوكيل الإخباري-    استكملت بلدية إربد الكبرى، أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان، بعد إغلاقه يوم 22 كانون الأول الماضي.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تكلفة تعبيد وصيانة شارع عمان، بلغت 113 ألف دينار، حيث قام مجلس محافظة إربد بتخصيص 90 ألف دينار للمشروع، فيما قامت بلدية إربد بدفع مبلغ 13 ألف دينار للتعبيد، بالإضافة إلى 10 آلاف دينار لصيانة الكندرين على طول الشارع.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

ارشيفية

عربي ودولي روسيا وإيران تعززان التعاون الاستخباراتي والأمني

جعفر حسان

أخبار محلية المومني: بتوجيهات من الرئيس الحكومة ستعود للمحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة

ارشيفية

فلسطين تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

وزير الخارجية الإسرائيلي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

تعبيرية

فلسطين الاحتلال سيطلق سراح 95 أسيراً الاحد بينهم خالدة جرار

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان



 




الأكثر مشاهدة