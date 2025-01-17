بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تكلفة تعبيد وصيانة شارع عمان، بلغت 113 ألف دينار، حيث قام مجلس محافظة إربد بتخصيص 90 ألف دينار للمشروع، فيما قامت بلدية إربد بدفع مبلغ 13 ألف دينار للتعبيد، بالإضافة إلى 10 آلاف دينار لصيانة الكندرين على طول الشارع.
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