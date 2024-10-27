بلدية إربد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء

10:24 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن استكمال استعداداتها لحلول فصل الشتاء هذا العام، وذلك من خلال تشكيل فرق طوارئ من ذوي الخبرة والاختصاص وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة. اضافة اعلان





وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية ومدير الطوارئ المهندس منيف خريس إن البلدية تعمل منذ عدة أشهر على تنظيف جميع مناهل تصريف مياه الأمطار والتأكد من جريان المياه وتدفقها بشكل سليم، بالإضافة إلى تنظيف وصيانة العبارات الناقلة ومجاري الوديان لضمان انسياب المياه فيها نحو السدود.



وبين خريس أن البلدية قامت بتأسيس غرفة طوارئ رئيسية، مقرها مديرية التنفيذ والصيانة في شارع عطية بني هاني، وعززتها بغرفتين فرعيتين؛ الأولى في منطقة حكما، والثانية داخل محافظة إربد، تختصان بتمرير الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعتها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن جميع العاملين في هذه الفرق هم من ذوي الدراية والخبرة والاختصاص، الذين عملوا في هذا المجال خلال السنوات الماضية.



وأضاف خريس أن غرفة الطوارئ الرئيسية تقدم الخدمات لـ 12 منطقة داخل حدود إربد الكبرى، وهي: (النزهة، المنارة، الروضة، الهاشمية، النصر، الرابية، المدينة الصناعية، حور، فوعرا، كفر جايز، بيت راس، البارحة)، فيما تتولى فرق الطوارئ المتواجدة في منطقة حكما متابعة 7 مناطق، وهي: (مرو، علعال، بشرى، سال، المغير، حوارة، حكما)، وسيكون العمل ضمن ثلاث فترات: صباحية، مسائية، وليلية.



كما تم تخصيص 3 مراكز إيواء في حال دعت الحاجة، وهي موجودة في حديقة إعمار إربد، وقاعة منطقة بشرى، وقاعة منطقة حور.



وأضاف خريس أن البلدية خصصت نحو 100 آلية للعمل خلال فصل الشتاء، تضمنت جرافات، جريدرات، كمبريسات، قلابات، بوب كات، وجميع الآليات اللازمة لعمل فرق الطوارئ، إضافة إلى 25 ماتور شفط للمياه. وأكد أن البلدية جاهزة أيضاً لتقديم المساعدة والدعم لأي من البلديات والمحافظات المجاورة، خاصة في أوقات تساقط الثلوج، وهو أمر سبق أن قامت به فرق الطوارئ في إربد خلال السنوات السابقة.



وأوضح خريس أن مديرية التنفيذ والصيانة نفذت خلال هذا العام عدداً من مشاريع تصريف مياه الأمطار، وعملت على صيانة بعض الطرق وتصحيح مناسيبها لمنع تجمع المياه، وكان آخرها الشارع الواقع أمام قصر العدل في الحي الشرقي.