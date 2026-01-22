بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

وأشار رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، في تصريح، اليوم الخميس، إلى أن ضغط الصرف الصحي المتزايد داخل الخطوط تسبب بحدوث نضوحات مائية أثرت بشكل مباشر على استقرار البنية التحتية للشارع، وبلغت المساحة المتضررة جراء الانهيار نحو 3 أمتار.
وأكد، أن البلدية اتخذت إجراءات احترازية فورية، تمثلت بإغلاق الشارع جزئيًا أمام حركة المرور، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث، مشيرًا إلى المباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الخلل.
