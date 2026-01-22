الخميس 2026-01-22 10:36 م

بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
الخميس، 22-01-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت بلدية إربد الكبرى، إن الفحوصات الفنية الأولية، أظهرت وجود تسرب في خطوط الصرف الصحي المارة أسفل شارع إسلام اباد شمالي اربد، ما أدى إلى تآكل التربة وحدوث انهيار بجزء من الشارع.

اضافة اعلان


وأشار  رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، في تصريح، اليوم الخميس، إلى أن ضغط الصرف الصحي المتزايد داخل الخطوط تسبب بحدوث نضوحات مائية أثرت بشكل مباشر على استقرار البنية التحتية للشارع، وبلغت المساحة المتضررة جراء الانهيار نحو 3 أمتار.


وأكد، أن البلدية اتخذت إجراءات احترازية فورية، تمثلت بإغلاق الشارع جزئيًا أمام حركة المرور، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث، مشيرًا إلى المباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الخلل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

مادبا

أخبار محلية مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

عربي ودولي اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند

العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

أخبار محلية العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

أخبار محلية ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة



 






الأكثر مشاهدة