بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

الوكيل الإخباري- قالت بلدية إربد الكبرى، إن الفحوصات الفنية الأولية، أظهرت وجود تسرب في خطوط الصرف الصحي المارة أسفل شارع إسلام اباد شمالي اربد، ما أدى إلى تآكل التربة وحدوث انهيار بجزء من الشارع.

وأشار رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، في تصريح، اليوم الخميس، إلى أن ضغط الصرف الصحي المتزايد داخل الخطوط تسبب بحدوث نضوحات مائية أثرت بشكل مباشر على استقرار البنية التحتية للشارع، وبلغت المساحة المتضررة جراء الانهيار نحو 3 أمتار.