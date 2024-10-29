بلدية إربد تصادر 42 مكبر صوت وتنذر 49 محلا تجاريا

الوكيل الإخباري- قال مدير الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن فرق البلدية صادرت اليوم الثلاثاء 42 مكبر صوت، ووجهت 49 إنذاراً للمحال المخالفة.

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وأضاف، في تصريح صحفي اليوم أن البلدية اتخذت إجراءات صارمة في الوسط التجاري بناءً على شكاوى من التجار، لافتا إلى أن الحملة ستبقى مستمرة على المحال في السوق التجاري لضبط أي تجاوزات.



وشدد العمري على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في هذه المسألة بتاتا خصوصا بعد تلقي شكاوى عديدة حيال هذه الظاهرة التي برزت مؤخرا في الوسط التجاري وأصبحت مصدر إزعاج وقلق للراحة العامة، كما أن مكبرات الصوت التي تستخدم للإعلان عن الأسعار لجذب المتسوقين باتت منفرة ومزعجة للمارة.