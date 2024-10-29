بلدية إربد تصادر 42 مكبر صوت وتنذر 49 محلا تجاريا

وأضاف، في تصريح صحفي اليوم أن البلدية اتخذت إجراءات صارمة في الوسط التجاري بناءً على شكاوى من التجار، لافتا إلى أن الحملة ستبقى مستمرة على المحال في السوق التجاري لضبط أي تجاوزات.
وشدد العمري على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في هذه المسألة بتاتا خصوصا بعد تلقي شكاوى عديدة حيال هذه الظاهرة التي برزت مؤخرا في الوسط التجاري وأصبحت مصدر إزعاج وقلق للراحة العامة، كما أن مكبرات الصوت التي تستخدم للإعلان عن الأسعار لجذب المتسوقين باتت منفرة ومزعجة للمارة.
وقال إن البلدية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى المتعلقة بالإزعاج الذي تسببه بعض المحال التجارية نتيجة استخدامهم للسماعات بصوت عال، مؤكدا أن البلدية مستمرة بتعزيز الرقابة الصحية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية ولجنة السلامة العامة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
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