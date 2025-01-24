 
الجمعة 2025-01-24 05:36 م
 

بلدية إربد تكشف سبب تأخر الدفعات المالية للموردين

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بلدية إربد الكبرى
الجمعة، 24-01-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية تنظيم العلاقة بين البلدية وموردي الخدمات والمتعهدين والمقاولين الذين يعملون معها، وذلك بهدف تحقيق مصلحة عليا للمواطنين من خلال تقديم خدمات نموذجية.

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في بيان صحفي صدر عن البلدية اليوم الجمعة، أشار الكوفحي إلى لقائه بالموردين والمتعاملين معها، بما في ذلك التجار وأصحاب المهن والمقاولين. وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء كان توجيه الشكر لهم على دعمهم المتواصل، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحاتهم حول سبل تطوير وتعزيز العمل وتنظيم علاقاتهم مع البلدية.


وقدّم الكوفحي اعتذاره عن تأخر بعض الدفعات المالية بسبب الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البلدية، على الرغم من أن رصيدها في بنك تنمية المدن والقرى يُعتبر جيدًا.


وأشار إلى أن سبب تأخر بعض الدفعات يعود للإجراءات الروتينية التي تتطلبها المطالبات المالية حتى يتم إصدار الشيكات.


ولفت إلى أن بلدية إربد قامت بسداد مبالغ كبيرة جدًا في نهاية العام الماضي، مُشددًا على أنه لا يتم التمييز بين الموردين، ولكن بعض الدفعات لا يمكن تأخيرها نظرًا لأهمية الخدمات المقدمة والاتفاقيات القائمة.


وصف الحضور الاجتماع بأنه نوعي ومتعاون، حيث أبدوا تقديرهم الكبير للمبادرة التي قامت بها بلدية إربد، مما يعتبرهما سابقة إيجابية.


وأبدوا استعدادهم لتعزيز الشراكة مع البلدية، مع التأكيد على أنهم جزء أساسي من المدينة ويسعون دائمًا لأن يتحسن الوضع الخدمي فيها .

 
gnews

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