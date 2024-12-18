بلدية إربد تمدد الدوام بدائرة المسقفات حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى تمديد ساعات العمل في مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى الساعة الخامسة مساءً، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى نهاية العام الحالي.

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وقال مدير المديرية بشار القصاص إن هذا القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة الكاملة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل حلول نهاية العام، للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات بنسبة 100%، وتجنباً لفرض غرامة جديدة مع حلول عام 2025.