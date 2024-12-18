بلدية إربد تمدد الدوام بدائرة المسقفات حتى نهاية العام

وقال مدير المديرية بشار القصاص إن هذا القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة الكاملة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل حلول نهاية العام، للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات بنسبة 100%، وتجنباً لفرض غرامة جديدة مع حلول عام 2025.
وأوضح القصاص أن الدوام في المديرية، الكائنة في مبنى البلدية، سيكون حتى الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع، مع استمرار العمل أيام الجمع والعطل الرسمية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك حتى نهاية دوام يوم 31-12-2024.
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