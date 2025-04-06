بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"

وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون المالية والتنمية والاستثمار، المهندس منذر الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن التمديد يأتي لتعزيز التنافسية بين المتقدمين للمشروع، بما يضمن تشغيل الأوتوبارك بشكل يخدم مصلحة المدينة وسكانها.
وأضاف أن 4 مستثمرين تقدموا للعطاء حتى الآن، فيما أعرب آخرون عن رغبتهم في التقدم خلال الأيام المقبلة، مبينا أن البلدية تسعى إلى ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وبما يحقق فائدة اقتصادية وتنظيمية لإربد.
وأوضح أن وزارة الإدارة المحلية وافقت على تنفيذ المشروع كمشروع هندسي في البداية إلا أن البلدية خاطبت الوزارة مجددًا لاعتماده مشروعا استثماريا يمكن تشغيله من شركات متخصصة لضمان كفاءة عالية في تشغيله وإدارته، ووافقت الوزارة على ذلك، كما عملت في وقتٍ سابق على مراجعة تفاصيل المشروع ومعالجة الثغرات السابقة.
وأشار إلى أن البلدية ليست مجهزة حاليا لإدارة مشروع الأوتوبارك بشكل مباشر نظرًا لمتطلبات تقنية وإدارية يحتاجها لضمان استمراريته وكفاءته، ولذلك تم طرحه للاستثمار أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال
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