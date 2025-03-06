بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن البلدية حررت مخالفات صحية بحق 79 منشأة، وقامت بإغلاق منشأتين.
وأضاف العمري، أن كوادر دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية، أتلفت 122كيلوغراما من المخللات والعصائر، كما ضبطت 500 كيلوغرام، بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري.
وأكد العمري، أن كواد البلدية تعمل على 3 ورديات يومياً لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، للتأكد من صحة المواد المباعة للمواطنين، وستواصل البلدية تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.
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