بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية إربد الكبرى 161 منشأة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن البلدية حررت مخالفات صحية بحق 79 منشأة، وقامت بإغلاق منشأتين.



وأضاف العمري، أن كوادر دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية، أتلفت 122كيلوغراما من المخللات والعصائر، كما ضبطت 500 كيلوغرام، بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري.