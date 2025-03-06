 
الخميس 2025-03-06 10:50 م
 

بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان
بلدية إربد الكبرى
 
الخميس، 06-03-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-    أنذرت بلدية إربد الكبرى 161 منشأة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

اضافة اعلان


وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن البلدية حررت مخالفات صحية بحق 79 منشأة، وقامت بإغلاق منشأتين.


وأضاف العمري، أن كوادر دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية، أتلفت 122كيلوغراما من المخللات والعصائر، كما ضبطت 500 كيلوغرام، بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري.


وأكد العمري، أن كواد البلدية تعمل على 3 ورديات يومياً لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، للتأكد من صحة المواد المباعة للمواطنين، وستواصل البلدية تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية كلمة للصفدي في اجتماع وزاري مشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بعد قليل

الملكة رانيا العبدالله خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من سيدات العقبة

أخبار محلية الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة

تعبيرية

عربي ودولي روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخر

أخبار محلية الأردن يستضيف اجتماعا لدول جوار سوريا الأحد

بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

أخبار محلية بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

المبعوث الأممي إلى اليمن

عربي ودولي مسؤول أممي يطالب بإنهاء الصراع في اليمن

إربد: تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة

أخبار محلية إربد: تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



 
 



 

الأكثر مشاهدة