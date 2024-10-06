بلدية إربد تنذر 315 منشأة وتخالف 60 خلال أيلول الماضي

وقال العمري، اليوم الأحد، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 60 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 525 زيارة.
وأضاف أن الدائرة، تلقت 27 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 12 منشأة وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، وبلغ عدد كشوفات رخص المهن 101.
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