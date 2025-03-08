 
السبت 2025-03-08 08:08 م
 

بلدية إربد تنذر 371 منشأة وتخالف 100 خلال شباط الماضي

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد
 
السبت، 08-03-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   أنذرت بلدية إربد الكبرى 371 منشأة خلال شباط الماضي، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، السبت، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 100 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 641.


وبين أن الدائرة تعاملت مع 17 شكوى، فيما تم تحويل 23 منشأة وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات، كما بلغ عدد كشوفات رخص المهن 122.
وأوضح أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 
 
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