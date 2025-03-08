بلدية إربد تنذر 371 منشأة وتخالف 100 خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية إربد الكبرى 371 منشأة خلال شباط الماضي، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، السبت، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 100 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 641.