بلدية إربد تواصل صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن البلدية باشرت بإزالة خط تصريف المياه القديم الواقع شرق البوابة الرئيسية لسوق الخضار المركزي في منطقة المنارة، وإنشاء خط جديد بديلاً عنه، ضمن جهودها المستمرة لمعالجة مواقع الخلل التي يتم رصدها خلال المنخفضات الجوية.
وأضاف التل، أن الخط القديم كان يعاني من التقادم وعدم الكفاءة في تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى تكرار مشكلة تجمع المياه في الموقع، الأمر الذي استدعى استبداله بخط حديث وبمواصفات فنية متطورة تضمن انسياب المياه بشكل آمن وفعال.
وأشار إلى أن الأعمال المنفذة تهدف إلى إيجاد حل جذري ودائم لمشكلة تجمع المياه في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وبيئة العمل داخل السوق المركزي.
