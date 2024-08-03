بلدية إربد تواصل صيانة وتعبيد الطرق وتنفيذ الأنشطة الخدمية

الوكيل الإخباري - واصلت بلدية إربد الكبرى أعمال الصيانة والنظافة للشوارع في جميع مناطقها، ضمن خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف، وتنظيم الدورات والمحاضرات والحملات ضمن مسؤوليتها المجتمعية.



وباشرت مديرية المشاريع الهندسية في البلدية كشط وتحضير عدد من الشوارع ضمن حدود منطقة الرابية، بهدف تعبيدها بالخلطة الإسفلتية الساخنة خلال الأيام القليلة المقبلة.



ونفذت بلدية إربد الكبرى بإسناد من الجهات المعنية حملة مكثفة لإزالة البسطات والعربات ومظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع في محيط مستشفى الأميرة رحمة التعليمي للأطفال ومستشفى الأميرة بديعة التعليمي، وعيادات مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.



وأقامت مديرية المسؤولية المجتمعية في بلدية اربد، بالتعاون مع جامعة اليرموك، نشاطا تطوعيا لطلبة الجامعة حديثة تونس، شملت أعمال تنظيف ودهن المقاعد وزراعة الأشجار وترتيب الكتب في مكتبة الحديقة.