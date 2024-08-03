بلدية إربد تواصل صيانة وتعبيد الطرق وتنفيذ الأنشطة الخدمية

وباشرت مديرية المشاريع الهندسية في البلدية كشط وتحضير عدد من الشوارع ضمن حدود منطقة الرابية، بهدف تعبيدها بالخلطة الإسفلتية الساخنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفذت بلدية إربد الكبرى بإسناد من الجهات المعنية حملة مكثفة لإزالة البسطات والعربات ومظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع في محيط مستشفى الأميرة رحمة التعليمي للأطفال ومستشفى الأميرة بديعة التعليمي، وعيادات مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.
وأقامت مديرية المسؤولية المجتمعية في بلدية اربد، بالتعاون مع جامعة اليرموك، نشاطا تطوعيا لطلبة الجامعة حديثة تونس،
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