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بلدية إربد تواصل صيانة وتعبيد الطرق وتنفيذ الأنشطة الخدمية

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال




 

السبت، 03-08-2024 10:24 م

 الوكيل الإخباري - واصلت بلدية إربد الكبرى أعمال الصيانة والنظافة للشوارع في جميع مناطقها، ضمن خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف، وتنظيم الدورات والمحاضرات والحملات ضمن مسؤوليتها المجتمعية.


وباشرت مديرية المشاريع الهندسية في البلدية كشط وتحضير عدد من الشوارع ضمن حدود منطقة الرابية، بهدف تعبيدها بالخلطة الإسفلتية الساخنة خلال الأيام القليلة المقبلة.


ونفذت بلدية إربد الكبرى بإسناد من الجهات المعنية حملة مكثفة لإزالة البسطات والعربات ومظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع في محيط مستشفى الأميرة رحمة التعليمي للأطفال ومستشفى الأميرة بديعة التعليمي، وعيادات مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.


وأقامت مديرية المسؤولية المجتمعية في بلدية اربد، بالتعاون مع جامعة اليرموك، نشاطا تطوعيا لطلبة الجامعة حديثة تونس، شملت أعمال تنظيف ودهن المقاعد وزراعة الأشجار وترتيب الكتب في مكتبة الحديقة.

 

كما نظمت مديرية المسؤولية المجتمعية في البلدية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، محاضرة توعوية مختصة بسلامة الغذاء قدمتها رئيسة شعبة التوعية في المؤسسة المهندسة أماني السعدي، وهي الأولى ضمن سلسلة محاضرات تقيمها المديرية لمختلف فئات المجتمع المحلي.

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