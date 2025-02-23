بلدية إربد توقع اتفاقية لإدارة تدوير النفايات

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية إربد الكبرى، ممثلة برئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اتفاقية مع الجمعية التعاونية لتدوير النفايات، ممثلة برئيسها حسين أبو جبل، تقضي بتمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز إدارة النفايات والإدماج الاجتماعي بين الطرفين، والمتخصصة بإدارة "نباشي النفايات" في المدينة.

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