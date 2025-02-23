بلدية إربد توقع اتفاقية لإدارة تدوير النفايات

وقال الكوفحي، إن تمديد الاتفاقية يأتي نتيجة لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، عبر سعي البلدية إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، والتطلع إلى شراكات استراتيجية مع العاملين غير الرسميين في مجال جمع النفايات وممثليهم، مطالبا بضرورة الوصول إلى جميع المعنيين بهذا العمل.
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