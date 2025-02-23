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بلدية إربد توقع اتفاقية لإدارة تدوير النفايات

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الأحد، 23-02-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   وقعت بلدية إربد الكبرى، ممثلة برئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اتفاقية مع الجمعية التعاونية لتدوير النفايات، ممثلة برئيسها حسين أبو جبل، تقضي بتمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز إدارة النفايات والإدماج الاجتماعي بين الطرفين، والمتخصصة بإدارة "نباشي النفايات" في المدينة.

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وقال الكوفحي، إن تمديد الاتفاقية يأتي نتيجة لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، عبر سعي البلدية إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، والتطلع إلى شراكات استراتيجية مع العاملين غير الرسميين في مجال جمع النفايات وممثليهم، مطالبا بضرورة الوصول إلى جميع المعنيين بهذا العمل.

 
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