بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

الثلاثاء، 24-03-2026 08:01 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع يوم غدٍ الأربعاء، مشيراً إلى أن البلدية وضعت خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.

وقال العزام، إن غرف العمليات في البلدية تعمل على مدار الساعة، حيث جرى رفع درجة الاستعداد الى القصوى في مختلف المديريات والأقسام المعنية، خاصة مديريات التنفيذ والصيانة والأشغال الهندسية، والبيئة والزراعة، بهدف متابعة أي مستجدات ميدانية والتعامل الفوري معها.

 
 


