بلدية إربد: 16 ألف طن نفايات خلال آب الماضي

الوكيل الإخباري- جمعت كوادر مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى قرابة 16 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية، ونقلتها إلى مكب الأكيدر خلال شهر آب الماضي.



وقال مدير مديرية البيئة في بلدية اربد الكبرى مأمون زيود، الأحد، إن كوادر المديرية والآليات رفعت 1800 طن نفايات من الردم، و110 أطنان نفايات من أشجار وكرتون ومخلفات الخضار والفواكه، ونقلت لمكبات خاصة.



وأضاف أنه تمت صيانة 170 حاوية وتوزيع 90 أُخرى و 30 برميلا، وترحيل 95 حاوية تالفة غير قابلة للصيانة، وتركيب 5 سلات مهملات في محيط ميدان وصفي التل، وتصنيع 2 حاويات ونش سعة 5 مترات، وإجراء 110 حملات تنظيف للساحات، صباحية وليلية، ووضع حاويات ونش حجم 5 أمتار مكعبة في المناطق ذات الضغط الكبير، وتنظيف الدواوير والميادين جميعها من الأعشاب الجافة والنفايات، كما تم القيام بحملات رش يومية وشطف وتعقيم مجمع عمان كل يوم جمعة.



وأوضح أن الرمي العشوائي للنفايات ووضعها في غير الأماكن المخصصة والوقت المخصص يزيد من عبء عمال الوطن، وإخراج النفايات في جميع الأوقات وخاصة بعد مرور كابسة النفايات ومرور عامل الوطن، يؤدي إلى بقائها في الشارع مدة أطول، مما يزيد من حجم الأضرار البيئية المختلفة ويشوه المنظر العام ويحدث مكاره صحية.



وأشار إلى أن المواطن شريك للبلدية في المحافظة على النظافة، وأن كوادر مديرية النظافة العامة هم من أبناء الوطن ومشاركتهم هذا الواجب الوطني لا ينقص من شأن أحد، والجميع شركاء في هذا الواجب وهذا العمل و لا مجال لثقافة العيب.



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