بلدية اربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال كانون الأول الماضي

الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية اربد الكبرى 396 منشأة خلال كانون الأول الماضي، وفقا لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

اضافة اعلان



وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 120 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 697 زيارة.