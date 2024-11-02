بلدية اربد تنفذ حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن عملية إزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة مستمرة وتهدف لإزالة جميع المخالفات على الأرصفة والجزر الوسطية.
وأوضح التل، أن فريق عمل إزالة اللوحات المخالفة، جاءت بتنظيم من قسم العلاقات العامة في البلدية، حيث تم إزالة 50 إلى 60 آرمة إعلامية أمس الجمعة.
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