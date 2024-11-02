بلدية اربد تنفذ حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية إربد الكبرى، حملة لإزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة، والمنتشرة في مختلف المناطق التابعة لحدود البلدية.

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وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن عملية إزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة مستمرة وتهدف لإزالة جميع المخالفات على الأرصفة والجزر الوسطية.