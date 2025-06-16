بلدية اربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية اربد الكبرى تنفيذ خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف.

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وقالت مدير مديرية المشاريع الهندسية في بلدية اربد المهندسة تهاني الهزايمة، إن البلدية تنفذ عطاء بقيمة 1.200 مليون دينار لتعبيد وصيانة الطرق في مختلف مناطق حدود البلدية.



وأضافت إنه تم صيانة وتعبيد العديد من الطرق في منطقة النزهة، كما يجري العمل على تعبيد وصيانة العديد من الطرق ذات الأولوية في منطقة حوارة، إضافةً إلى توسعة مداخل المنطقة وخارجها.



وأشارت إلى إن البلدية، أولت منطقة حوارة أهمية كبيرة في العطاء الحالي، حيث تتجاوز مساحة الشوارع التي تم وسيتم تعبيدها وصيانتها 20 ألف متر مربع.